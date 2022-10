Polizia di Stato: pacco recapitato per errore ad un cittadino risultata contenente molecola di dimetiltriptamina

di Redazione Bologna

Il 6 ottobre 2022 presso gli Uffici del Commissariato Bolognina Pontevecchio si presentava un uomo che consegnava agli operatori della Polizia di Stato un pacco che gli era stato recapitato per errore. L’uomo riferiva di aver ricevuto due pacchi dal corriere, mentre in realtà lui ne attendeva solo uno, contenente un paio di scarpe.

Dopo aver visionato il contenuto di entrambi i pacchi l’uomo notava che in una confezione vi era effettivamente il paio di scarpe che stava aspettando, mentre nel secondo pacco, più voluminoso, vi erano riposte tredici buste in plastica trasparenti contenenti della sostanza vegetale di colore verde scuro che ad un primo esame risultava contenente il principio della dimetiltriptamina, per un peso di circa 7 kg.

All’esito di accertamenti personale del Commissariato Bolognina Pontevecchio verificava che vi era stato un errore nella spedizione e che il pacco contenente sostanza in realtà risultava destinato ad un altro soggetto domiciliato in Inghilterra. Nell’immediatezza la presunta sostanza stupefacente veniva sottoposta a sequestro contro ignoti, in attesa di ulteriori accertamenti.

(9 ottobre 2022)

©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata