Inu-oh di Masaaki Yuasa conquista il 22esimo Future Film Festival

di Redazione Bologna

Inu-oh, singolare opera fantasy e rock, è il vincitore della 22esima edizione del Future Film Festival. Un lungometraggio denso di riferimenti alla storia giapponese, pervaso da un senso di ribellione, viene premiato dalla giuria della rassegna composta dalla giornalista de El Pais Rocio Ayuso, membro attivo della Hepa Hollywood Foreign Association e parte del team di produzione dei Golden Globes, Emiliano Fasano, giornalista, segretario generale di Asifa Italia e consulente per vari enti legati alla cultura e al cinema, e Lorenzo Balbi, direttore del MAMbo, museo d’Arte Moderna di Bologna, e direttore artistico di Art City Bologna.

La menzione speciale è stata invece assegnata al franco-belga Les secrets de mon père, di Véra Belmont. Nella sezione cortometraggi, il primo premio spetta invece a Steakhouse di Špela Čadež, seguito, in seconda posizione, dall’israeliano Letter To A Pig di Tal Kantor. Quest’ultimo cortometraggio ha vinto anche il Premio Bper Green Future, assegnato da Davide Daniza Celli, mentre tra i lungometraggi, sempre all’interno di questa speciale sezione dedicata all’ambiente, i migliori lungometraggi sono The Island di Anca Damian, al primo posto, e menzione speciale per My Grandfather’s Demons di Nuno Beato.

Con la premiazione, avvenuta ieri sera al Cinema Arlecchino di Bologna, si chiude la prima parte del festival, che proseguirà a Modena dal 30 settembre fino al 2 ottobre, con una serie di proiezioni – tra cui quella dedicata alla pellicola vincitrice – eventi e laboratori.

Una larga selezione di film della 22esima edizione del Festival, compresi alcuni vincitori, è visibile sulla piattaforma MyMovies previa registrazione, fino al termine della manifestazione a Modena, il 2 ottobre. I corti e lungometraggi disponibili sono visibili al link https://www.mymovies.it/ondemand/future-film-festival/. C’è altro da sapere sul sito ufficiale www.futurefilmfestival.it.

(26 settembre 2022)

©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata