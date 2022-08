Donna 57enne uccisa a Bologna dal compagno 28enne

di Redazione Bologna

I fatti a Bologna, attorno alle 21.30, quando le volanti intervenivano presso un condominio di via dell’Arcoveggio dove veniva segnalata una violenta lite tra un uomo e una donna nel cortile condominiale.

Le volanti giunte sul posto trovavano la donna, italiana di cinquantasette anni, riversa a terra e ferita alla testa in stato di incoscienza. La stessa veniva immediatamente trasportata in ospedale dove decedeva a seguito di trauma cranico. Sul posto era presente anche l’aggressore, il compagno, italiano del 1995 che, a seguito di accertamenti, risultava averla aggredita anche con l’uso di un martello. Lo stesso veniva tratto in arresto per omicidio.

Informa una nota stampa della Polizia di Stato. Alcuni quotidiani affermano che l’uomo avrebbe perseguitato la donna per molti mesi, dopo la fine della loro relazione e che l’omicidio sarebbe il tragico epilogo della storia di violenza e stalkeraggio.

(24 agosto 2022)

©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata