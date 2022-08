Orchestra del Baraccano in concerto, dal 19 al 31 agosto: “Il Teatro della Gente”

di Redazione Bologna

Prosegue la rassegna estiva 2022 del Teatro del Baraccano: Atti Sonori, dal 19 al 31 agosto nel Cortile del Teatro del Baraccano, che quest’anno si unisce al format Il Teatro della Gente, passeggiate e concerti.

Il Teatro della Gente propone suggestivi itinerari nel cuore di Bologna distribuiti su otto date da maggio a dicembre, condotti con verve tipicamente petroniana dal tenore e scrittore Cristiano Cremonini, ideati e realizzati insieme al Teatro del Baraccano, per scoprire i luoghi e le persone che, nel corso dei secoli, hanno reso grande e rinomata nel mondo la Città delle Arti e della Musica.

Il Teatro Comunale, primo teatro pubblico d’Italia, la Basilica di San Petronio, il Conservatorio Martini, l’Accademia Filarmonica, ma anche tante importanti istituzioni ed edifici oggi poco conosciuti o scomparsi. Farinelli, “il più meraviglioso cantante del XVIII secolo”, il giovane Mozart, il vulcanico Rossini, il riservatissimo Verdi, fino ad arrivare a Wagner e alla sua “musica dell’avvenire”, che approdò in Italia 150 anni fa proprio grazie alla pionieristica, esterofila ed accogliente città dotta dell’Emilia-Romagna.

I percorsi terminano nel Cortile del Teatro del Baraccano, dove dopo un piccolo rinfresco si assisterà ai concerti eseguiti dall’Orchestra del Baraccano, diretta da Giambattista Giocoli. Il Teatro della Gente viene realizzato in collaborazione con Bologna Welcome, FITel Bologna, Calamaro Edizioni, grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna, del Comune di Bologna, Bologna Unesco City of Music ed EMILBANCA, con il patrocinio di CNA Bologna, Lions Clubs International distretto 108Tb e fa parte del progetto VoltONE, Orchestra Need Experience.

(19 agosto 2022)

