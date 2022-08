Al festival del comico di Teatri di Vita arriva Rosalia Porcaro: semp’essa… da “Sesso senza cuore” ai ritratti di donne napoletane

di Redazione Spettacolo

Gira e rigira è… “semp’essa”, sempre lei: una nessuna e centomila donne nel carosello della grande attrice napoletana Rosalia Porcaro, rivelazione di trasmissioni tv leggendarie come “Convenscion”, “L’ottavo nano”, “Markette” e “Zelig”, in cui ha lanciato tra l’altro l’impagabile hit “Sesso senza cuore”. Rosalia Porcaro arriva al festival “Cuor Leggero. I comici al potere” con il suo nuovo spettacolo “Semp’essa”, giovedì 11 agosto negli spazi all’aperto di Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it). In serata è anche Daniele Gattano con “Daniele Gattano live”, ovvero lo sfogo di un trentenne non troppo entusiasta della vita: un grande ritorno al nostro festival per uno show tutto da ridere del comico che si è fatto conoscere da Colorado a Comedy Central fino a galvanizzare il Bologna Pride e il Milano Pride degli ultimi anni. L’appuntamento è dalle ore 21, mentre in seconda serata alle 22.30 è in programma “Benvenuto presidente!”: come l’ingenuo Giuseppe Garibaldi divenne Presidente, in una garbata e arguta commedia sulla politica all’italiana, nel film diretto da Riccardo Milani e interpretato da Claudio Bisio nel 2013.

Il festival “Cuor Leggero. I comici al potere” apre alle 18. Informazione e prevendita (biglietto giornaliero: 15 euro) sono possibili sulla app di Teatri di Vita, accessibile dal sito teatridivita.it; info: 333.4666333 – urp@teatridivita.it.

“Cuor Leggero” fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena. E’ realizzato con il contributo del Comune di Bologna, della Regione Emilia Romagna, del Ministero della Cultura e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

