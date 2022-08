San Giovanni in Persiceto: deferito un 30enne per truffa

di Redazione Bologna

In data 23 giugno 2022, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria a seguito di una denuncia sporta da un cittadino residente nel comune di San Giovanni in Persiceto, deferiva in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bologna, un uomo di 30 anni, residente in provincia di Bari per il reato previsto dall’art. 640 del Codice Penale (Truffa).

Nello specifico, la vittima, nel mese di febbraio, aveva acquistato on-line, su una nota piattaforma commerciale n. 4 cerchi in lega per la propria autovettura. Dopo avere preso accordi con il venditore effettuava un bonifico bancario per la somma di euro 350,00 ma nonostante le ripetute telefonate di lamentela, gli accessori non gli venivano consegnati; pertanto, resosi conto di essere stato truffato, sporgeva denuncia. Grazie alle indagini svolte dalla P.G., si riusciva ad identificare il reo e a deferirlo alla autorità giudiziaria, nel contempo veniva accertato che il soggetto aveva effettuato numerosissime truffe, commesse con le stesse modalità e con la vendita on-line degli stessi accessori auto, difatti dai riscontri presso gli istituti bancari interessati, si è accertato che i 4 cerchi in lega erano stati venduti ben 14 volte.

Il Commissariato di San Giovanni in Persiceto continua a svolgere attività di sensibilizzazione della popolazione, anche attraverso incontri pubblici, raccomandando a chi effettuava transazioni on-line di valutare sempre attentamente da chi si sta acquistando, accertandosi anche grazie ai motori di ricerca disponibili in internet, che si abbia a che fare con siti sicuri e venditori seri, così da limitare di incorrere in truffe e raggiri.

Si consiglia, di diffidare di rispondere ad annunci vantaggiosi e in caso di transazioni, effettuarle sempre attraverso piattaforme sicure, così da riscontrare immediatamente i feedback del venditore ed eventualmente poter essere risarciti in caso di mancata consegna degli oggetti acquistati.

(6 agosto 2022)

