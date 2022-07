Giochi Antirazzisti a Bologna, lo sport è divertimento. Il festival contro le discriminazioni e tutte le guerre

di Redazione Bologna

Ottanta squadre iscritte: tornei e incontri di varie discipline e poi proiezioni, dibattiti e concerti organizzati dai volontari. Dall’8 al 10 luglio il Centro Sportivo Bonori (Dozza) al Parco Nord di Bologna ospiterà la prima edizione dei Giochi Antirazzisti, il festival contro tutte le discriminazioni.

Previsti tornei di calcio a sette, pallavolo, basket, rugby ed esibizioni di lotta greco romana, giochi da tavolo, capoeira, skateboard e quidditch. Tutti i tornei si giocheranno senza arbitri, ma solo con giudici di campo incaricati di monitorare tempo e punteggio e di far rispettare i valori e le regole della manifestazione. Non mancheranno momenti di riflessione, a partire dal reading de lo Stato Sociale di venerdì 8 luglio, sui testi di Mauro Valeri e dal dibattito sulla disparità di trattamento nei confronti dei profughi che arrivano in Italia da diverse parti del mondo. Tema che sarà trattato sabato 9 luglio.

Domenica alle 12.00 si svolgerà l’evento Tutt@ in campo con la ragazza blu. Partita a sostegno dei diritti delle donne in Iran (e non solo). Per ricordare l’estremo sacrificio fatto da Sahar Khodayari, tifosa iraniana dell’Esteglal di Teheran, che è morta, dopo essersi data fuoco, perché condannata a sei mesi di reclusione per essere entrata di nascosto a vedere una partita della sua squadra del cuore.

A coordinare la parte culturale del festival sarà Arci Bologna; il Bologna Rugby –che ha dato via alla realtà del Giallo Dozza, la squadra di rugby dei detenuti del carcere Dozza – ospiterà l’evento nel proprio centro sportivo; l’ Estragon si occuperà della programmazione musicale, che spazierà dai gruppi ska alla musica afrobrasiliana.

(6 luglio 2022)

©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata