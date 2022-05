Il Cardinale Zuppi nuovo presidente della CEI. Il Sindaco Lepore: “Orgogliosi della sua nomina”

di Redazione Bologna

“Apprendo con grande gioia la notizia della nomina del cardinale Zuppi alla guida della Cei. Come bolognesi siamo particolarmente orgogliosi della sua nomina. Abbiamo imparato, in questi anni, a conoscere da vicino il suo impegno pastorale, l’attenzione per gli ultimi e la cura per la nostra comunità. La sua presenza costante, il dialogo profondo con credenti e non credenti, lo spirito di collaborazione e il modo diretto e naturale con il quale entra in relazione con le persone sono qualità preziose, che saranno da oggi patrimonio di un impegno più grande. La città di Bologna si stringe oggi con calore attorno a don Matteo, a lui le nostre vive congratulazioni. Siamo convinti saprà fare bene al nostro paese nel suo incarico nazionale”.

Matteo Maria Zuppi è stato appena nominato presidente della CEI da papa Bergoglio quando da numerose città italiane cominciano ad arrivare messaggi di congratulazioni e di stima nei confronti del lavoro di Zuppi e della sua grande umanità.

(24 maggio 2022)

