Michela Murgia al Teatro Duse il 13 e 14 maggio con “Don Giovanni, l’Incubo Elegante”

Andrà in scena il 13 e il 14 maggio 2022 alle ore 21 lo spettacolo ‘Don Giovanni – L’incubo elegante’ di e con Michela Murgia, precedentemente in cartellone il 22 e 23 marzo 2022 e rinviato per motivi di salute della protagonista. Tutti i biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date (13 maggio recupero del 22 marzo, 14 maggio recupero del 23 marzo). Restano validi anche i biglietti acquistati per lo spettacolo del 18 marzo 2020, non andato in scena a causa della pandemia.

Melomane esperta, Michela Murgia riscrive il ‘Don Giovanni’ di Mozart mantenendo inalterati i personaggi principali del libretto di Da Ponte: ritroviamo quindi, oltre al noto protagonista libertino e bugiardo, anche il suo incauto assistente Leporello e il serioso Don Ottavio a ricalcare gli stereotipi, ancora presenti nel mondo contemporaneo, dell’“essere maschio”.

L’universo femminile è invece incarnato da tre donne che rispecchiano altrettanti archetipi comportamentali: Donna Anna, esempio di rigore morale e ossequio delle tradizioni; Elvira, tradita e costantemente beffata da Don Giovanni ma illusoriamente convinta di poterlo redimere: e Zerlina, donna curiosa e maliziosa che vuole si affaccia al mondo con comportamenti frivoli e infantili.

Attraverso la descrizione dei personaggi dell’immortale opera mozartiana, la scrittrice svela, come in una seduta psicanalitica, la sua esperienza e la sua posizione in tema di rapporti di coppia, di amore, sesso, rabbia, rancore. Murgia riflette, dunque, sulle infinite sfaccettature della psicologia maschile che incontra e si scontra con l’universo femminile in un dissidio ancora irrisolto. A coadiuvare il flusso di coscienza la musica di Mozart, eseguita da un solo strumento: la fisarmonica di Giancarlo Palena.

