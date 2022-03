Nuovo ricovero per Siniša Mihajlović, in lotta con la leucemia

di F.F.

Un lottatore lotta anche con la malattia, così Siniša Mihajlović non si tira indietro e pubblicamente annuncia il suo nuovo ricovero per il ripresentarsi della forma di leucemia con la quale sta lottando da qualche anno.

Mihajlović sarà ricoverato nuovamente dal 28 marzo al Sant’Orsola di Bologna e gli auguriamo di vincere definitivamente la sua lotta al di là della boutade da conferenza stampa: “Gioco d’anticipo, stavolta non piango: so cosa fare. Questa bastarda è molto coraggiosa per voler affrontare ancora uno come me”; frase guerresca che dice molto dello spirito battaglier dell’allenatore del Bologna.

(27 marzo 2022)

