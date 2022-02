A Teatri di Vita, “evǝ”: il nuovo spettacolo di Andrea Adriatico dal testo di Jo Clifford. A Bologna, Teatri di Vita, 18-20 febbraio 2022

di Redazione Bologna

Il piccolo boy-scout voleva fare la coccinella, ma nella Bibbia sta scritto che Dio creò Adamo ed Eva e che non si può fare confusione tra i sessi e le identità. Un testo graffiante, caustico, che alterna amarezza e divertimento e che porta in primo piano, senza mezzi termini, il peso della cultura maschile e sessista e la responsabilità della religione nella subalternità delle donne e nella volontà di rimozione delle persone transgender.

Andrea Adriatico e Teatri di Vita ritornano sul sessismo e sui temi LGBT con il testo dell’autrice transessuale inglese Jo Clifford “evǝ”, tradotto da Stefano Casi, reduce da una tournée in Italia e a Berlino. In scena una compagnia di tantǝ “evǝ” che moltiplicano l’originario monologo in un coro di identità e fluidità, da Eva Robin’s, icona del transgender, alla regista d’opera non-binary americana Rose Freeman, dall’attrice storica di Teatri di Vita Patrizia Bernardi all’attore palestinese Anas Arqawi, dal danzatore-performer Met Decay all’attore-produttore Saverio Peschechera.

L’appuntamento è a Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; www.teatridivita.it), venerdì 18 febbraio alle ore 21, sabato 19 febbraio alle ore 20, e domenica 20 febbraio alle ore 17.

Anche “evǝ”, prodotto da Teatri di Vita, con il sostegno di Ministero della Cultura, Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna, è nell’ambito della stagione “Fuori, casa” di Teatri di Vita, realizzata in convenzione con il Comune di Bologna e con il contributo della Regione Emilia Romagna.

evǝ di Jo Clifford (traduzione di Stefano Casi) riflessǝ in Andrea Adriatico. Con Eva Robin’s, Patrizia Bernardi, Rose Freeman e Anas Arqawi, Met Decay, Saverio Peschechera; scene e costumi di Andrea Barberini e Giovanni Santecchia; cura di Alessandra Sulmicelli, Malgorzata Orkiszewska; tecnica Lorenzo Fedi. Produzione Teatri di Vita con il sostegno di Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Ministero della Cultura. In accordo con Arcadia & Ricono ltd, per gentile concessione di Alan Brodie representation limited. “Salve uomini, salve donne. E chi di voi non è né signora né signore, e né uomo né donna. Ma come me. Forse qualcosa nel mezzo o forse qualcosa che ha un po’ dell’uno e un po’ dell’altra o un qualcosa o un chi non è stato ancora pensato o immaginato…” “Metterò Dio sul banco degli imputati e gli dirò: sto conducendo un’inchiesta giudiziaria che potrebbe portare a un procedimento penale, un’indagine sulla natura di Dio e la storia del libro della Genesi…” Una storia che conoscono tutti. Forse. Quella di quando Dio creò Adamo ed Eva, prima il maschio e poi, come un ripiego, la femmina. Due generi ben distinti, con destini ben segnati. Perché in questa storia non è stato previsto chi sta nel mezzo, o ha un po’ dell’uno e un po’ dell’altra. Andrea Adriatico torna a confrontarsi con i temi LGBT e con la fluidità di generi umani e teatrali, di storie e identità, con il racconto ‘oltraggioso’ del bambino William. Un bambino che non amava essere chiamato William e voleva giocare con le bambine, e che poi è cresciuto, anzi è cresciuta, e ora ha deciso di raccontare agli spettatori, alle spettatrici e a tutti coloro che stanno nel mezzo, o hanno un po’ degli uni e un po’ delle altre, la sua storia, anzi la sua Genesi. Una storia che conoscono tutti, anzi… una storia che non tuttǝ conoscono.

