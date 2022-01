Quirinale. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore: “Gratitudine e riconoscenza per spirito di servizio del presidente Mattarella”

di Redazione Bologna

“Bentornato Presidente! Al Presidente Sergio Mattarella vanno, ancora una volta, la nostra gratitudine e riconoscenza, come cittadini prima di tutto. Sappiamo che accetta questo nuovo impegno per spirito di servizio verso il Paese e la nostra bella Costituzione. Bene la centralità del Parlamento che ha spinto per questa ipotesi. Viva la Repubblica Italiana!”

Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore sul voto per il Quirinale.

(30 gennaio 2022)

