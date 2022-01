Lavori in corso in città: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 10 gennaio

di Redazione Bologna

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 10 gennaio. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in attivazione



Via Irma Bandiera dal 10 gennaio, all’incrocio con via XXI Aprile e via Busacchi, restringimento della carreggiata con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare per lavori di riqualificazione della rete viaria e dei marciapiedi. Temine previsto: 10 febbraio

Via Irnerio i giorni 10 e 13 gennaio, nella fascia oraria 9.30-16.30, chiusura della carreggiata con direzione centro per lavori di telefonia

Via Gaibara dal giorno 11 gennaio, dalle 7.30 alle 18, chiusura della strada per lavori di potatura. Termine previsto: 16 gennaio

Via Pasubio dal 10 gennaio, all’incrocio con viale Sandro Pertini, avrà dei restringimenti di carreggiata per lavori di abbattimento barriere architettoniche in corrispondenza dell’attraversamento pedonale. Termine previsto: 12 gennaio

Via di Corticella i giorni 13 e 14 gennaio, all’altezza del civico 216, avrà dei restringimenti di carreggiata per lavori di abbattimento di barriere architettoniche per facilitare l’accesso al parco.



Lavori in corso



Via dell’Angelo Custode, dall’incrocio con via Toscana a via del Picchio, ha un restringimento della carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per il transito veicolare per lavori di riqualificazione della rete viaria e dei marciapiedi. Termine previsto: 30 aprile 2022.

Via Castelfidardo è chiusa tra l’incrocio con via D’Azeglio e via della Libertà, per lavori Hera di ripristino di un tratto della fognatura, fino al 28 gennaio.



Via Andrea Costa, nel tratto tra viale Carlo Pepoli e via Luigi Busi, ha un restringimento di carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia per lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali. Termine previsto per il completamento del progetto: 31 marzo 2022.



Via Albani, tra via Serra e via Antonio di Vincenzo è a senso unico in direzione via Antonio di Vincenzo per lavori edili. Termine previsto: 30 giugno 2022.

Via del Triumvirato, dalla rotonda Faccioli (tangenziale) alla rotonda Vicinelli (sottopasso ferroviario) ha un restringimento della carreggiata con il mantenimento di una corsia per senso di marcia e eventuale senso unico alternato regolato da movieri nella fascia oraria 9.30-16.30, per lavori di messa in sicurezza dei percorsi pedonali e di rifacimento delle reti di raccolta delle acque. Termine previsto: 1 aprile 2022.

Via Stalingrado, in corrispondenza del sottovia tangenziale, ha un restringimento della carreggiata da due a una corsia di marcia, per lavori della società Autostrade di manutenzione straordinaria alle spalle del ponte. Termine previsto: 31 marzo 2022.

Via Stalingrado, nella semicarreggiata direzione centro tra l’incrocio con il ponte ferroviario in corrispondenza di via O. Bonvicini e l’incrocio con via della Manifattura, ha un restringimento della carreggiata da tre a due corsie di marcia. Interruzione della pista ciclabile presente in via della Manifattura direzione centro all’incrocio con via Ferrarese e deviazione delle biciclette sulla pista ciclabile di via Ferrarese, per lavori stradali relativi alla realizzazione del Nuovo Tecnopolo Termine previsto: 28 febbraio 2022.

Via della Manifattura chiusa all’ingresso dell’area parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo. Termine previsto: 31 dicembre 2023 .

Via delle Moline, divieto di transito in vista dell’attuazione dell’assetto definitivo della circolazione. Termine previsto: 15 gennaio 2022.

Via Arcoveggio, in corrispondenza del sottopasso autostradale ha un restringimento di carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia per lavori di manutenzione della società Autostrade. Termine previsto: 18 marzo 2022.

Parco dei Cedri, alla passerella sul Torrente Savena restringimento del percorso ciclopedonale per indagini di verifica strutturale e messa in sicurezza del ponte. Termine previsto: giugno 2022.

Piazza Roosevelt-Via della Zecca modifica della circolazione per i lavori di risanamento ai muri esterni del palazzo sede della Prefettura, con sospensione temporanea del telecontrollo su via Ugo Bassi solo per i transiti in uscita. Termine previsto: 22 agosto 2022.

Via Zanardi ha un restringimento di carreggiata in corrispondenza del civico 26, con chiusura del corsello di svolta verso via Bovi Campeggi, per riparazione e sostituzione condotta idrica. I lavori sono iniziati il 15 dicembre per Pronto Intervento. Termine previsto: 10 gennaio 2022.

Via Tanari Vecchia è chiusa in corrispondenza del civico 7 nelle giornate dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9-12.30 e 15-16.30, per lavori di ricostruzioni a seguito di edificio demolito. Termine previsto: 21 giugno 2022.

(7 gennaio 2022)

