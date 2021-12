CGIL “solidarietà ai giornalisti Rai Emilia-Romagna” in sciopero contro il taglio dell’edizione notturna

di Redazione Bologna

“Esprimiamo vicinanza e solidarietà alla redazione del Tgr Rai Emilia-Romagna, oggi in sciopero contro la decisione dell’azienda di cancellare la terza edizione dei telegiornali regionali, quella notturna. Ridurre lo spazio informativo, così come sottolineano i giornalisti, è una rinuncia alla missione di informare i cittadini in maniera puntuale”.

Così un comunicato stampa della CGIL Emilia-Romagna a sostegno dei giornalisti Rai in sciopero contro il taglio dell’informazione.

(29 dicembre 2021)

