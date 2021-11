In Coro contro AIDS 2021. I cori per commemorare le vittime dell’Aids

di Redazione, #AIDS

Cromatica – Associazione Nazionale Cori Arcobaleno torna con concerti in presenza in tutta Italia in occasione della giornata mondiale di lotta all’AIDS con la quinta edizione del cartellone nazionale In Coro Contro AIDS. Il World AIDS Day 2021 viene celebrato a quarant’anni dall’inizio dell’epidemia di HIV nel mondo, e il cartellone di eventi di quest’anno è dedicato alla memoria delle vittime dell’AIDS che ha colpito duramente la generazione di attivisti LGBT tra gli anni ‘80 e ‘90.

I cori apriranno i concerti commemorando le vittime dell’AIDS con un gesto che rievoca l’esibizione del più longevo coro LGBT del mondo fondato nel 1978. Il San Francisco Gay Men’s Choir nel 1993 si è esibito con la maggior parte dei coristi di spalle al pubblico per ricordare la scomparsa di gran parte dei loro componenti, le cui giovani vite sono state stroncate in un contesto storico e sociale in cui la pandemia sembrava dover riguardare soltanto categorie di persone ritenute ai margini della società e stigmatizzate.

L’episodio del coro che canta di spalle come protesta per il silenzio e lo stigma sulle vittime dell’AIDS è rievocato anche nella serie televisiva Pose, in cui la performance del coro girato di spalle al pubblico è una scena d i forte impatto che mostra in un’immagine un’intera generazione di attivisti spazzata via dall’epidemia.

Gli eventi dei cori LGBT+ porteranno in tutta Italia concerti dedicati alla giornata mondiale di lotta contro l’AIDS dell’1 dicembre. L’iniziativa dei cori è finalizzata a sensibilizzare il pubblico sul tema della prevenzione dell’HIV/AIDS e della lotta allo stigma delle persone che vivono con HIV con la partecipazione di associazioni che operano sul territorio come ANLAIDS, PLUS e Cassero Salute. In particolare le iniziative di In Coro Contro AIDS si terranno a Torino, Bologna, Perugia, Roma, Bergamo, e Bari.

Il 1 dicembre i RicchiToni si esibiscono a Bari presso Spazio 13 in una live performance durante una serata di in-formazione, dialogo e condivisione per combattere insieme al pubblico lo stigma e parlare, senza paura, di sesso e HIV. La serata, condotta da Andrea C. Ravallese, vede la partecipazione di numerosi ospiti. A cura del BIG è prevista la proiezione del corto “From grey to positHIVe” (2019) del regista colombiano Juan de la Mar.

Giovedì 2 dicembre a Roma i cori capitolini Roma Rainbow Choir e Parruccoro si esibiscono nell’ormai tradizionale concerto al Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli che quest’anno è intitolato “Voci contro il pregiudizio” per sostenere il contrasto allo stigma che colpisce le persone che vivono con HIV.

Domenica 5 dicembre sarà possibile trovare i coristi di Fuori dal Coro impegnati in un flash mob per le vie del centro storico di Bergamo per l’iniziativa intitolata POSITIVE, volta a ricordare alla cittadinanza che l’HIV ha provocato in 40 anni migliaia di morti e vittime del pregiudizio.

Chiude la rassegna Omphalos Voices che il 16 dicembre a Perugia andrà sul palco della Sala dei Notari con VOCI CONTRO AIDS, un concerto in collaborazione con ANLAIDS e con la partecipazione straordinaria di Tony Allotta artivisa de “I Conigli Bianchi” un progetto che coinvolge performers, artisti e attivisti che con l’arte combattono la sierofobia.

Il calendario degli eventi è disponibile sul sito www.cromaticalgbt.it. Il Calendario dei Concerti è al link https://www.cromaticalgbt.it/eventi/category/in-coro-contro-aids-2021/.

(29 novembre 2021)

