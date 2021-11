Rinviato al 4 maggio lo spettacolo di Paolo Hendel al Teatro Duse di Bologna

di Redazione, #spettacoli

Cambio di data per lo spettacolo ‘La giovinezza è sopravvalutata’ con Paolo Hendel al Teatro Duse di Bologna. Per sopraggiunti e inderogabili impegni dell’artista, lo show previsto per il primo dicembre 2021 è rinviato al 4 maggio 2022, sempre alle ore 21.

Avvalendosi della preziosa e irrinunciabile complicità del coautore Marco Vicari e del regista Gioele Dix, Hendel si racconta con una sincerità disarmante e, attraverso un’esilarante carrellata di commenti web di utenti indignati, racconta l’Italia di oggi. Le paure, le debolezze, gli errori di gioventù sommati agli ‘errori di maturità’ sono, per il comico, una continua occasione di gioco nel quale è impossibile non rispecchiarsi, ciascuno con la propria vita, la propria esperienza e la propria sensibilità, in una risata liberatoria. E se la giovinezza è in qualche modo sopravvalutata, Hendel non vuole essere frainteso e precisa: “sono comunque contento di essere stato giovane, mi sono trovato bene, mi è piaciuto e se mi dovesse ricapitare lo rifarei anche volentieri”.

Quello che conta, insomma, è mantenere viva, a qualsiasi età, la curiosità, l’interesse e la passione, come dimostra lo stesso Hendel che calca con fanciullesco entusiasmo e rinnovata energia il palcoscenico, sua seconda casa da ormai oltre trent’anni.

(26 novembre 2021)

