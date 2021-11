di Redazione, #LGBTIQA+

Transgender Day or Remembrance, sulla facciata di Palazzo d’Accursio verrà esposta la bandiera in ricordo delle vittime di transfobia. Palazzo Re Enzo si illuminerà di azzurro, rosa, bianco, rosa, azzurro per manifestare l’adesione del Comune di Bologna al Transgender Day of Remembrance, la giornata internazionale in ricordo delle vittime di transfobia.

Sabato 20 novembre sulla facciata di Palazzo d’Accursio per tutta la giornata rimarrà esposta la bandiera transgender. In serata, Palazzo Re Enzo sarà illuminato di azzurro, rosa, bianco, rosa, azzurro. L’evento venne introdotto per la prima volta negli Stati Uniti nel 1999 per ricordare Rita Hester, una donna transgender uccisa a San Francisco l’anno precedente.

(19 novembre 2021)

