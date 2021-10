La Vasca dei Pesci presenta, martedì 2 novembre “AzZANnati!” o di attentati alle libertà individuali

di Redazione, #lavascadeipescitv

Torna La Vasca dei Pesci, l’appuntamento con il nostro forma in streaming live sui social e su alcuni siti del nostro circuito con una puntata dedicata all’Italietta delle destre perdenti che si vendica bloccando leggi di Giustizia e di civiltà scoprendo di essere maggioranza solo nei sondaggi ed attacca, per furore ideologico e teocratico, le libertà individuali che la stragrande maggioranza degli Italiani vuole siano approvate, e non concesse: approvate perché diritti e non concessioni.

In studio nell’appuntamento condotto da Ennio Trinelli, l’attivista LGBTI+ Mauro Cioffari, l’attivista politico e rappresentante di Civitas Como, Luca Venneri, la giornalista di Laici.it Emanuela Colasanti, l’animatrice del blog In Altre Parole Stefania Catallo e, in chiusura l’appuntamento con Vittorio Lussana, giornalista e commentatore politico e direttore di Laici.it e di Periodico Italiano Magazine.

Proporremo servizi ed immagini sulle manifestazioni contro il voto del Senato che ha affossato il Ddl Zan, che ci sono arrivate da tutta Italia.

Appuntamento in diretta dalle 21.00 alle 22.15 sui seguenti canali live:

La Vasca dei Pesci è il format settimanale di politica, cultura & opinioni, con ospiti in studio in diretta, in onda ogni martedì alle 21.00 e fino alle 22.15, prodotto da Gaiaitaliapuntocom Edizioni, da un format di Ennio Trinelli e realizzato in collaborazione con Giuseppe Sciarra, Andrea Natale, Stefania Catallo.

(31 ottobre 2021)

