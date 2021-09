“Roadpol Safety Days”, il comunicato della Polizia Stradale di Bologna

di Redazione, #viabilità

Nella settimana dal 16 al 22 settembre 2021 si sta svolgendo la campagna congiunta di sicurezza stradale denominata “Safety days promossa da Roadpol (polizie stradali europee), l’iniziativa, svolta con il supporto della commissione europea, si inserisce nel quadro della settimana europea della mobilità, che ha come scopo di ottenere una giornata, individuata in martedì 21 settembre 2021, a zero vittime sulla strada.

Nella settimana dedicata alla campagna di sicurezza la Polizia Stradale predisporrà, sull’intero territorio della provincia di Bologna, mirati servizi volti alla riduzione delle principali cause dell’incidentalità come: elevata velocità, mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, del casco, dei sistemi di ritenuta e dell’uso dei cellulari durante la guida, senza tralasciare la guida in stato di ebrezza alcoolica e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Inoltre, durante l’intera giornata del 21 settembre, presso la galleria del centro commerciale denominato “Centronova” sito a Villanova di Castenaso (BO), la Polizia di Stato allestirà uno stand dove, tramite l’impiego di uomini e mezzi e la dimostrazione pratica delle strumentazioni in dotazione alla specialità, si coinvolgerà la cittadinanza sensibilizzandola sul rispetto delle regole, anche attraverso la visione di video dedicati.

L’evento sarà svolto in contemporanea su tutto il territorio nazionale e con tutti i paesi membri dell’Unione Europea, tranne Grecia e Slovacchia. L’intento è quello di raggiungere una cooperazione europea tra le polizie dei diversi paesi con l’intento di abbattere il più possibile il numero degli incidenti e delle vittime della strada, elevando lo standard di sicurezza stradale.

L’intera campagna è compiutamente illustrata nella pagina web www.roadpolsafetydays.eu, tutti coloro che vorranno sostenere la campagna sono invitati a visitare la già menzionata pagina web ed a fare “click” sul tasto “piedge” (impegno), tramite il quale, inserendo la propria mail ed il proprio nome, si sottoscriverà formale impegno a rispettare le regole nell’ottica di una riduzione dell’incidentalità su tutte le strade europee.

Informa un comunicato stampa della Polizia Stradale di Bologna.

(21 settembre 2021)

