Consiglio comunale di Bologna, due le delibere approvate

di Redazione, #Bologna

Nel corso della seduta odierna il Consiglio comunale ha approvato due delibere. La prima riguarda il bilancio consolidato per l’esercizio 2020, approvata con 17 voti favorevoli (Partito Democratico), 11 contrari (Movimento 5 stelle, Lega Bologna per Salvini Premier, Fratelli d’Italia, Coalizione civica per Bologna, gruppo misto – Nessuno resti indietro, gruppo misto – Bologna Riflessa, gruppo misto) e 1 non votante (gruppo misto – Al centro Bologna). L’esecutività immediata non è stata approvata (RPT CORR: l’esecutività immediata non è stata approvata).

La seconda delibera riguarda il quarto adeguamento del Programma Triennale del Lavori Pubblici 2021-2023 e dell’elenco annuale per il 2021 ed è stata approvata con 18 voti favorevoli (Partito Democratito), 4 astenuti (Movimento 5 stelle, Coalizione civica) e 7 non votanti (Lega Bologna per Salvini Premier, gruppo misto – Al centro Bologna, gruppo misto – Nessuno resti indietro, gruppo misto – Bologna Riflessa, gruppo misto). L’immediata esecutività è stata approvata con 23 voti favorevoli (Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Coalizione civica) e 6 non votanti (Lega Bologna per Salvini Premier, gruppo misto – Al centro Bologna, gruppo misto – Nessuno resti indietro, gruppo misto – Bologna Riflessa, gruppo misto).

(20 settembre 2021)

