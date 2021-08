Presentata la Lista Luca Labanti Sindaco del Movimento 24 Agosto Equità Territoriale

di Redazione #Bologna

Il Movimento 24 Agosto Equità Territoriale Circolo Emilia Romagna ha annunciato la candidatura di Sara Scarpulla nella lista Luca Labanti che corre per il rinnovo del Consiglio Comunale della città di Bologna.

Sara Scarpulla, una madre coraggio che non ha mai smesso di lottare per la verità e per il trionfo della giustizia e che ha dovuto patire il dolore più atroce per una madre, la morte del proprio figlio Matteo ucciso nell’ aprile 2018 da un’autobomba a Limbati dal clan Mancuso in un attentato della ‘ndrangheta, è candidata, a Bologna, con il Movimento 24 Agosto Equità Territoriale, nella lista del candidato sindaco Luca Labanti.

La società civile deve scuotersi e unirsi su tutto il territorio nazionale contro tutte le organizzazioni criminali che cercano di infiltrarla e soffocarla. I reati di corruzione e tutti i cosiddetti reati dei ‘’colletti bianchi” altro non sono altro che una delle face di una stessa medaglia di cui facciamo volentieri a meno: preferiamo quelle che ci regalano i nostri atleti come quelle meravigliose che stanno arrivando dalle Paraolimpiadi. Sara (Rosaria) ha combattuto da sola e adesso si unisce a noi a testimonianza di un impegno civile che deve essere fatto proprio da tutti i cittadini, nella lotta per la giustizia e il diritto ad una società libera dalle organizzazioni criminali, da nord a sud.

(31 agosto 2021)

