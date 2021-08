Piscina pubblica abusiva chiusa dalla Polizia Locale, denunciato il responsabile

di Redazione, #Bologna

Lettini, ombrelloni, docce, musica di sottofondo e servizio bar: sembrava una normale piscina pubblica e invece era tutto abusivo. L’attività è stata chiusa lo scorso fine settimana dalla Polizia Locale che durante un controllo ha riscontrato l’assenza di qualsiasi autorizzazione e del servizio di salvataggio in caso di difficoltà in acqua. Nella piscina, in zona Borgo Panigale, si trovavano molti bagnanti che avevano pagato un biglietto di dieci euro a testa.

Gli agenti hanno individuato e denunciato, per aver attivato la piscina abusivamente e senza tutele per il pubblico, il responsabile, un cinquantatreenne bolognese, anche sanzionato per la somministrazione e l’intrattenimento musicale svolti senza autorizzazione. Sono in corso ulteriori accertamenti.

Informa un comunicato stampa della Polizia Locale.

(30 agosto 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata