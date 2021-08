Online le “cronache di fine mandato” del secondo quinquennio della giunta guidata da Virginio Merola

di Redazione, #Bologna

Una linea del tempo per ripercorrere, in pochi clic, i risultati più importanti del mandato 2016-2021; e quindici “cassetti” con gli argomenti dell’azione amministrativa che raccontano grandi e piccole azioni di questo quinquennio.

È pronto il sito che racconta il mandato della Giunta guidata dal sindaco Virginio Merola attraverso una guida on line rivolta a tutta la cittadinanza che si propone di essere agile e di rapida fruizione, arricchita da grafici e statistiche.

La home page del sito rende omaggio ai portici di Bologna, appena inseriti dall’Unesco nella World Heritage list, infatti l’immagine che fa da sfondo alla lettera del sindaco Merola è una foto dei portici in piazza Santo Stefano. In primo piano i risultati del bilancio del Comune di Bologna – sempre approvato entro l’anno solare per garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa – e le assunzioni di personale che nel mandato hanno raggiunto la cifra di 1088 nuovi dipendenti dopo che, all’inizio del 2016, si era arrivati al minimo storico di dipendenti comunali.

La linea del tempo mette in evidenza, dal 2016 al 2021, i risultati dell’azione amministrativa che hanno contribuito a migliorare la città. Dagli eventi culturali estivi che si diffondono dalla città all’area metropolitana, all’inedito investimento sull’edilizia pubblica del piano “1000 case”, dall’addizionale comunale Irpef azzerata per i redditi fino a 15 mila euro, ai 22 milioni di euro con cui il Comune sostiene famiglie e imprese nel post pandemia.

Agenda digitale, Ambiente, Bilancio, Casa, Cultura, Diritti e partecipazione, Economia e lavoro, Manutenzione, Mobilità, Scuola, Sicurezza, Sport, Turismo, Urbanistica, Welfare. Questi sono gli argomenti, in rigoroso ordine alfabetico, che sono analizzati in profondità con l’ausilio di grafici e materiale fotografico.

(3 agosto 2021)