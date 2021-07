di Redazione, #Politica

Domenica 1 Agosto dalle ore 21.00 alla Festa di Bosco Albergati, Pierluigi Senatore condurrà un incontro con il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l’On. Graziano Del Rio per la presentazione del libro “Il paese che vogliamo. Idee e proposte per l’Italia del futuro”.

