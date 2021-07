A Teatri di Vita il concerto di Gente: “Eravamo io”, quando rap e urban incontrano pop e soul. Il 23 luglio

di Redazione, #spettacoli

Ha contaminato il rap delle sue origini con altri sound, dal pop al soul, arrivando a presentare la sua musica seducente e originale, con un nome collettivo che racchiude tutto: Gente. E così Renato Stefano, dopo l’album di debutto “Eravamo io”, uscito lo scorso dicembre, arriva sul palco del festival “Cuore d’Aria” per un concerto che non mancherà di affascinare. L’appuntamento per la performance “live” di Gente è a Teatri di Vita (Parco dei Pini, via Emilia Ponente 485, Bologna), venerdì 23 luglio alle ore 21 , al festival “Cuore d’Aria” nell’ambito di “Bologna Estate 2021”, con il supporto di Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna, e con il contributo della Fondazione del Monte.

Al termine, appuntamento con il dj-set di Green Everywhere. In contemporanea, in sala, si potrà assistere alla proiezione di “Adolescenze in giallo”, il progetto streaming di Stefano Casi e Katia Ippaso realizzato durante la chiusura per la pandemia, che ha coinvolto diversi adolescenti italiani. Sono sempre aperte la mostra fotografica di Davide Conte “Una Città fuori dal Comune” e l’installazione interattiva “Gentilezza/Leggerezza” di Andrea Ferrato / Metabox Sensibilità Aumentata.

Informazione e prevendita sulla app di Teatri di Vita, accessibile dal sito teatridivita.it; info: 333.4666333 – urp@teatridivita.it.

(22 luglio 2021)

