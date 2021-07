“Male male”, a Teatri di Vita l’anteprima del nuovo show comico di Daniele Gattano. Da non perdere il 22 luglio

di Redazione, #spettacoli

Va tutto “Male male”, come dice il titolo del suo nuovo show, ma non per Daniele Gattano, giovane comico in grande ascesa, che dagli studi alla Scuola di Teatro di Bologna è schizzato nei programmi televisivi (da Colorado a Comedy Central) e nei maggiori locali della stand-up comedy. Gattano porta per la prima volta nella “sua” Bologna un suo spettacolo: “Male male”, in anteprima regionale, secondo one-man show dell’artista dopo “Fuori”: storia di un trentenne non troppo entusiasta della vita, e assediato dai problemi esistenziali, lavorativi, sessuali… L’appuntamento con “Male male” è a Teatri di Vita, giovedì 22 luglio alle ore 22.15.

In prima serata, alle ore 21, il festival “Cuore d’Aria” si apre con una nuova tappa degli incontri del giovedì, dedicato questa settimana a “La città solidale”, una riflessione sui temi della solidarietà e della cittadinanza attiva con tre protagonisti: Rita Ghedini, presidente di Cooperare con Libera Terra – Agenzia per lo sviluppo cooperativo e la legalità e presidente di Legacoop Bologna; Roberto Morgantini, inventore delle Cucine Popolari, nominato due anni fa “Commendatore” dal Presidente della Repubblica Mattarella; e Raffaella Pannuti, presidente della Fondazione ANT Italia, impegnata nell’assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai sofferenti di tumore e nella prevenzione oncologica. A intervistarli sarà Nelson Bova, giornalista radiotelevisivo del Tg RAI dell’Emilia Romagna, con Daniela Camboni.

Il festival “Cuore d’Aria”, che apre i battenti alle ore 18, è a Teatri di Vita (Parco dei Pini, via Emilia Ponente 485, Bologna), nell’ambito di “Bologna Estate 2021”, con il supporto di Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna, e con il contributo della Fondazione del Monte.

Informazione e prevendita sulla app di Teatri di Vita, accessibile dal sito teatridivita.it; info: 333.4666333 – urp@teatridivita.it.

C’è una città che ha scelto il valore della solidarietà nei confronti dei più deboli: un motivo di orgoglio, ma anche la consapevolezza di ampie fasce di popolazione che hanno bisogno. Il mondo delle associazioni è ricco e ci ricorda l’importanza della condivisione. Ne parleremo con Rita Ghedini, presidente di Cooperare con Libera Terra – Agenzia per lo sviluppo cooperativo e la legalità; Roberto Morgantini, inventore delle Cucine Popolari, nominato due anni fa “Commendatore” dal Presidente della Repubblica Mattarella; e Raffaella Pannuti, presidente della Fondazione ANT Italia, impegnata nell’assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai sofferenti di tumore e nella prevenzione oncologica. A intervistarli sarà Nelson Bova, giornalista radiotelevisivo del Tg RAI dell’Emilia Romagna.

(20 luglio 2021)

