Il concerto di Disarmo a Teatri di Vita. Il nuovo corso e il primo album dopo il concertone di Vasco Rossi e l’esperienza a X Factor. Il 9 giugno

di Redazione, #Bologna

Con le sue precedenti band è stato a Sanremo Giovani, entrando nella compilation del festival, e al concertone di Vasco Rossi al Modena Park. Poi Claudio Luisi ha scelto la carriera da solista, affrontato X Factor e infine pubblicato, due mesi fa, il suo primo album “In anima”, che ne mostra le doti di originale songwriter. Con un nuovo nome: Disarmo. Lo vedremo e ascolteremo “live” a Teatri di Vita (Parco dei Pini, via Emilia Ponente 485, Bologna), venerdì 9 luglio alle ore 21, al festival “Cuore d’Aria” nell’ambito di “Bologna Estate 2021”, con il supporto di Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna, e con il contributo della Fondazione del Monte.

Al termine, appuntamento con il dj-set di Green Everywhere. In contemporanea, in sala, si potrà assistere alla proiezione di “Anzianità in arancione”, il progetto streaming di Stefano Casi e Katia Ippaso realizzato durante la chiusura per la pandemia, che ha coinvolto diversi anziani italiani.

Sono sempre aperte la mostra fotografica di Davide Conte “Una Città fuori dal Comune” e l’installazione interattiva “Gentilezza/Leggerezza” di Andrea Ferrato / Metabox Sensibilità Aumentata.

Informazione e prevendita sulla app di Teatri di Vita, accessibile dal sito teatridivita.it; info: 333.4666333 – urp@teatridivita.it.

(8 luglio 2021)

