Aperto il bando per l’assegno ai nuclei familiari con tre figli minori. Domande online entro il 31 gennaio 2022

di Redazione, #Bologna

È aperto da oggi il bando 2021 per l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori. Per richiedere il contributo è necessario essere residenti nel Comune di Bologna e avere nel proprio nucleo familiare almeno tre figli di età inferiore ai 18 anni.

Il contributo si rivolge ai nuclei con un valore Isee inferiore a 8.788,99 euro. La platea di beneficiari è di oltre 1.300 nuclei familiari.

L’importo dell’assegno per il 2021, se spettante in misura intera, è di 1.886,82 euro e verrà erogato dal Comune tramite Inps. Se il terzo figlio nasce nel corso dell’anno oppure diventa maggiorenne nel 2021 sarà possibile percepire l’assegno con importo ridotto (parametrato in base al numero di mesi in cui nel nucleo ci sono stati tre minori).

Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale del Comune di Bologna alla pagina:

https://servizi.comune.bologna.it/bologna/AssegnoNucleoFamiliare3minori. L’accesso all’area riservata richiede il possesso di credenziali FedERa ad alta affidabilità o Spid.

Al momento della domanda è necessario indicare un codice Iban di cui si è intestatario o co-intestatario.

Per informazioni o supporto alla compilazione è possibile rivolgersi al Punto Unico informativo degli Sportelli sociali:

telefono 0512197878 – sportellosocialebologna@comune.bologna.it

orari:

lunedì e venerdì: 9-13 e 13.30-16

martedì e giovedì: 9-13 e 13.30-17.30

mercoledì: 9-13

Tutte le informazioni sul bando e sui requisiti sono disponibili nella scheda informativa sulla rete civica del Comune. Informa un comunicato stampa del Comune di Bologna.

(10 giugno 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata