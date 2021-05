Carlo Lucarelli presenta la rassegna “Politicamente Scorretto”. Dall’11 al 24 giugno 2021, Casalecchio di Reno (BO)

di Redazione, #Cultura

Dall’11 al 24 giugno 2021 torna Politicamente Scorretto, il progetto culturale ideato nel 2005 dall’Istituzione (oggi Servizio) Casalecchio delle Culture con Carlo Lucarelli, per combattere le mafie e la corruzione con le sole armi della cultura promuovendo i valori di giustizia, solidarietà e legalità.

Politicamente Scorretto è ormai un appuntamento fisso molto apprezzato dal pubblico e da chi ama conoscere e affrontare i temi dell’attualità e dell’impegno civile attraverso la lente di ingrandimento dei diversi linguaggi culturali.

Il tema di questa XVI edizione è infatti la Cultura dell’Impegno che vede insieme coinvolti da un lato gli artisti e i personaggi del panorama culturale e dall’altro le istituzioni.

Fin dalle prime edizioni di Politicamente Scorretto, la cultura è stata espressione e strumento di partecipazione sociale e attivismo civico. L’attuale pandemia ha segnato negativamente il comparto culturale in Italia, colpendo direttamente i cinema, i teatri, i musei, i lavoratori dello spettacolo e gli artisti che, nonostante le chiusure, non hanno mai smesso di esprimersi. Da qui riparte Politicamente Scorretto, per ridare voce a tutto il mondo culturale e confermare l’impegno da parte delle istituzioni verso questo settore. Quest’anno infatti la rassegna ha scelto di mettere al centro la produzione teatrale per restituirle quello spazio che durante la pandemia le è stato tolto e valorizzarne il ruolo.

Un impegno sociale, quindi, anche verso la cultura stessa di cui Politicamente Scorretto si fa promotore attraverso un ricco calendario di spettacoli teatrali, panel di discussione e presentazioni di libri ed ospiti d’eccezione come, tra gli altri, i rapper Willie Peyote e Murubutu.

Il programma completo qui.

