Bologna: la Polizia di Stato presenta l’agenda scolastica “Il mio Diario”

Nella giornata di oggi gli Uomini e le Donne della Polizia di Stato hanno fatto visita all’istituto comprensivo nr. 20, “Scuola Primaria Carducci”, incontrando un gruppo di alunni. I giovani allievi hanno, così, avuto l’opportunità di vedere da vicino le moto e le auto che vengono utilizzate nei servizi di controllo del territorio e hanno incontrato la Squadra Cinofili di Bologna, rappresentata dai conduttori che, grazie al pastore tedesco “Irvin” e al labrador “Nutella”, hanno mostrato l’attività che svolgono quotidianamente al servizio dei cittadini.

Nell’occasione il Questore di Bologna, Gianfranco Bernabei, alla presenza del Dirigente dell’Ufficio Scolastico V – Ambito territoriale di Bologna, Dott. Giuseppe Antonio Panzardi, ha presentato l’agenda scolastica “Il Mio Diario” agli alunni delle classi terze della Scuola Primaria.

L’agenda è realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e dell’Economia e Finanze nell’ambito di un progetto giunto alla sua ottava edizione e che ha già coinvolto 350.000 studenti in tutto il territorio nazionale. Si tratta di uno strumento formativo di grande rilevanza per avvicinare i ragazzini a temi importanti, quali la legalità e la sicurezza. In particolare l’edizione 2020-2021, introducendo argomenti in linea con la neo-introdotta “Educazione Civica” e costituisce una preziosa occasione di approfondimento per l’insegnamento di tale materia. Ciascun allievo ha ricevuto in regalo il diario al fine di portarlo con sé in vista del nuovo anno, insieme al ricordo di questa particolare ed emozionante giornata.

(19 maggio 2021)

