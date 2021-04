Trivelle e Politica. Elly Schlein: “La decisione è arrivata dal governo che ne ha la competenza. Non c’è un orientamento della Regione”

di R.R. #Politica

Dopo il via libera a nuove trivelle in Emilia-Romagna la vicepresidente della Regione Elly Schlein chiarisce a Repubblica che la “decisione è arrivata dal governo che ne ha la competenza e in particolare dal ministero della Transizione ecologica. Non c’è un orientamento della Regione” e ribadisce di essere “contraria” rivendicando le battagli messe in atto con Emilia-Romagna Coraggiosa “che ha fatto la campagna insieme a molti altri qualche anno fa per il referendum contro le nuove estrazioni e le nuove concessioni: non ho cambiato idea”.

Poi ricorda gli obbiettivi europei di decarbonizzazione, e aggiunge: “Bisogna mettere in campo strategie che vadano in quella direzione”. Eccola, Elly Schlein, a ribadire che la decarbonizzazione dell’Emilia-Romagna l’obiettivo fissato a prima del 2050. L’articolo di Repubblica dice anche altro.

(16 aprile 2021)

