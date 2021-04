Sostenere “We Are Odv” in tempi di pandemia

di Redazione, #weare

L’Odv “We Are” è un’organizzazione senza scopo di lucro con sede a Bologna che promuove progetti di sviluppo e sostegno in Siria e che sostiene ed aiuta cittadini siriani giunti in Italia, a causa del disastro umanitario purtroppo in larga parte ignorato dai media (il nostro programma La Vasca dei Pesci nella sua puntata sui migranti “Colpa d’Alfredo” ne parla con Enrico Vandini qui).

La pandemia sta mettendo a dura prova tutti noi, ed anche We Are si trova in difficoltà con le misure decise per arginare la pandemia in corso che si stanno prorogando e che rendono quasi impossibile sostenere i progetti in corso, non potendo organizzare eventi di raccolta fondi. Così vi invitiamo, se volete, a diventare socio sostenitore di We Are, realtà che conosciamo e al cui fondatore Enrico Vandini vogliamo bene, per fare in modo che i progetti possano proseguire. Ulteriori informazioni qui: https://www.weareodv.org/it/tu-sei/sostenitore/.

(16 aprile 2021)

