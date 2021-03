Palpeggiamenti a una giovane in centro storico: un arresto

di Redazione, #Cronaca

Un paio di giorni fa, nel primissimo pomeriggio, una volante interveniva in via Indipendenza su segnalazione di una ragazza italiana di circa vent’anni che mentre stava camminando era stata avvicinata e palpeggiata al fianco e in altre parti del corpo da uno sconosciuto e continuava ad essere seguita dallo stesso a distanza.

La Centrale Operativa rimaneva in contatto telefonico con la richiedente che forniva dettagli sugli spostamenti del soggetto, che veniva così immediatamente individuato e bloccato dalla volante giunta sul posto.

L’uomo, K.Z., pakistano del 1985, già gravato da alcuni precedenti penali per fatti dello stesso tipo, veniva tratto in arresto per violenza sessuale.

(19 marzo 2021)

