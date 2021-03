di Redazione, #Bologna

Questa mattina l’assessora Susanna Zaccaria, alla presenza dell’Arcivescovo di Bologna Cardinale Matteo Maria Zuppi, ha intitolato un giardino all’interno del Circolo La Fattoria, al Pilastro, a Don Giuseppe Diana, parroco vittima della camorra. Alla cerimonia, che si è svolta nel rispetto delle misure di contenimento del coronavirus, erano presenti Andrea Giagnorio, per l’associazione Libera Bologna, Simone Borsari, presidente del quartiere San Donato-San Vitale, Giulia Di Girolamo, consigliera di fiducia del Sindaco di Bologna per la legalità e Simone Spataro, presidente del Circolo La Fattoria.

In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il 20 e il 21 marzo, Palazzo del Podestà si illuminerà con i colori dell’associazione Libera, giallo, arancione e lilla. Tra le iniziative online organizzate dal coordinamento bolognese di Libera per ricordare le 1031 vittime innocenti delle mafie, il 21 marzo sarà pubblicata una video-lettura del lungo elenco dei nomi, registrata al Mercato Sonato e accompagnata dalla musica di un violinista e un violoncellista dell’Orchestra Senzaspine. Le iniziative di Libera e tutte le iniziative dell’Osservatorio per la legalità del Comune di Bologna. In allegato la planimetria del giardino Don Giuseppe Diana, una breve biografia del parroco ucciso dalla camorra e le foto dell’inaugurazione di questa mattina.

(19 marzo 2021)

