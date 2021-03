Controlli in autostrada, sequestri della Polizia Stradale

di Redazione, #Bologna

Nella giornata di sabato 14 marzo verso le ore 16.00, sull’autostrada A1 al chilometro 186 nel comune di Valsamoggia (BO), personale della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna ha proceduto al controllo di un furgone Fiat modello doblò e del suo conducente. Il predetto veicolo trasportava cinque ciclomotori Piaggio (4 Vespa 50 e 1 Ciao).

Dall’analisi dei documenti di circolazione di tre dei cinque veicoli e dei relativi telai sono emerse alcune irregolarità: in particolare, i documenti di circolazione presentavano caratteristiche non conformi alle date in cui erano stati emessi ed i numeri di telaio dei ciclomotori risultavano essere stati punzonati in modo artigianale. Il conducente ha dichiarato agli agenti di aver acquistato i tre veicoli rispondendo ad annunci su Subito.it ed era diretto a Monaco di Baviera dove gestisce un locale di ristorazione.

I tre veicoli con i relativi documenti sono stati sottoposti a sequestro penale ed il conducente dall’autocarro è stato deferito in stato di libertà per i reati di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni e riciclaggio.

Informa un comunicato stampa della Questura di Bologna.

(15 marzo 2021)

