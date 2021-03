Identificati e sanzionati i “No-Mask” che organizzarono la “Passeggiata senza Mascherina” in centro a Bologna

di Redazione, #Bologna

Erano circa 60 i manifestanti che, nonostante le vigenti restrizioni imposte dall’attuale “zona rossa”, hanno partecipato all’evento “Passeggiata a Bologna”. L’iniziativa, lanciata sui canali social, ha avuto luogo sabato scorso intorno alle 18.00.

I partecipanti si sono dati appuntamento in Piazza Nettuno per poi intraprendere una passeggiata in gruppo senza dispositivi di protezione lungo il centro cittadino, percorrendo via indipendenza e poi attraversando la zona Universitaria, sino al ritorno in Piazza Nettuno.

La Polizia li ha identificati e li ha sanzionati per la violazione delle normative anticovid-19, sanzioni che riceveranno a casa e che vanno da un minimo di 400,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro.

Così un comunicato stampa della Questura di Bologna.

(12 marzo 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata