La Lega che fa opposizione al governo “dimenticandosi” che a Roma sostiene il Governo

di Daniele Santi, #Politica

La nostra reazione è piena di comunicati della Lega di Salvini che, dalle più svariate sedi e dai più variegati punti di vista, offre spunti di opposizione al Governo e nuove proposte atte a stimolare il governo. Questa è la narrativa mediatica per far dimenticare all’elettore infuriato che la Lega sostiene il governo Draghi insieme ad un’inusitata accozzaglia allegramente ciarliera.

Si va quindi dalla richiesta di vaccinare gli abitanti di una certa valle nella tal regione, come se all’interno di una nazione che sta per essere interamente vaccinata – anti-vax a parte – si potesse lasciare indietro qualcuno, all’apertura di qualche ospedale da qualche altra parte, agli improperi sull’incapacità di quel governo, quello che ha appena votato e che sostiene, all’inseguimento del segretario-Zelig su questo quel tema.

Va ricordato sommessamente che la Lega di Salvini, da qualsiasi parte la si guardi, cambia idea e obbiettivo dei suoi strali tre volte al giorno: ad esempio i ristoratori sono furiosi perché da quando la Lega è al governo dei ristoranti non parla più avendo il buon segretario Salvini deciso di sposare la causa delle palestre, evidentemente ritenute più redditizie dal punto di vista delle intenzioni di voto. Perché quando viaggi a sondaggi e non ai programma, poi quello che ti succede è che ti dimentichi oggi di quelli che sostenevi ieri e alla fine ciao ciao ristori. E ciao ciao ristoranti e palestre, perché quando li vuoi sostenere tutti, alla fine non ti ricordi di nessuno. E allora ti tocca dare ragione ai ristoratori lombardi che manifestando di fronte al Pirellone hanno ricordato “Prima la Lega era con noi, ora è parita”.

Una bella lezione. Speriamo serva alla memoria. Perché la Lega è sempre e soltanto con la Lega. Tutto il resto è un mezzo per raggiungere i fini della Lega, non il benessere del popolo e del paese. Certo, la raccontano bene…

(11 marzo 2021)

