Bologna consegna il Premio Tina Anselmi 2019 alle donne che si sono distinte per le loro competenze e talenti

di Redazione, #Bologna

Si è tenuta nel pomeriggio del 20 gennaio dalle 16.30, la consegna del “Premio Tina Anselmi”, istituito per valorizzare le competenze delle donne, in memoria della prima donna che ricoprì la carica di Ministro della Repubblica Italiana con delega al lavoro.

La cerimonia è visibile sul canale YouTube del Comune di Bologna:

https://www.youtube.com/ComuneDiBologna

Sono 11 le donne premiate nelle varie categorie, dallo sport, al sociale, dall’imprenditoria alla ricerca, all’educazione. Premio alla carriera per Maria Luisa Casini, che si è dedicata all’insegnamento in carcere e a Imelde Fin, operaia sindacalista che si è occupata molto di conciliazione tra vita e lavoro delle donne.

In un anno segnato dalla pandemia, la premiazione avviene in ritardo, ma restituisce il pieno significato dell’impegno sociale e del lavoro di cura delle donne, che si aggiunge alle loro competenze e professioni. Ne sono esempio, tra le premiate, la campionessa nazionale di rugby Erika Morri, vincitrice di due coppe del mondo e schierata contro violenze, discriminazioni di genere e bullismo nel mondo dello sport e nelle scuole; la professoressa di Scienze dell’Educazione di Bologna, Elena Malaguti per il suo lavoro con le persone disabili; la vice ispettore di Polizia Rita Parisi, che riceve il premio alla memoria per il suo impegno nel contrasto alla violenza di genere in collaborazione con associazioni e istituzioni cittadine.

Il Premio Tina Anselmi, giunto alla su IV edizione, è istituito dalle organizzazioni di donne Cif Bologna e Udi Bologna con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio comunale di Bologna.

(20 gennaio 2021)

