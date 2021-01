Arrestato in Albania un latitante condannato a 10 anni in Italia

di Redazione #Bologna

Nel corso dell’anno 2007, era stata condotta dalla Squadra Mobile, sezione narcotici, un’articolata attività di indagine denominata Operazione “Non Plus Ultra”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, nei confronti di una organizzazione albanese dedita alla importazione ed alla rivendita sul territorio nazionale di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente nella quale operava, tra gli altri, anche il cittadino albanese KALAJ Shaqir, classe 1978, all’epoca dimorante a Bologna, quale collaboratore di fiducia del vertice dell’associazione HOXHA Nevruz.

L’attività d’indagine aveva permesso, nelle varie fasi, di arrestare nel complesso 69 soggetti, per lo più di nazionalità albanese e di etnia magrebina, e di sequestrare complessivamente 6,5 kg di eroina e 2,3 kg di cocaina. Tra questi, Kalaj Shaqir, che nel 2007 era stato tratto in arresto in flagranza di reato e successivamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere, veniva poi scarcerato per essere ammesso al regime di arresti domiciliari, dai quali evadeva nell’agosto del 2011, rendendosi irreperibile.

La vicenda giudiziaria in cui l’uomo era imputato terminava nel maggio del 2020 con una condanna a carico del Shaqir alla pena di anni 10, mesi 8 e giorni 5 di reclusione. Immediatamente dopo la pronuncia definitiva, nel mese di giugno 2020, la sezione Antidroga della locale Squadra Mobile, avvalendosi anche di informazioni di polizia acquisite in passato, si attivava al fine di rintracciare l’uomo; gli elementi raccolti consentivano di ritenere che lo stesso avesse fatto ritorno in Albania. Pertanto la competente A.G. addiveniva all’internazionalizzazione del provvedimento di cattura, indispensabile per consentire il suo arresto ad opera dell’Autorità albanesi.

A quale punto l’attività condotta dal Servizio Centrale Operativo e dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, nel corso di pochi mesi consentiva di localizzare del latitante nel Paese di origine. In particolare venivano rilevate alcune operazioni finanziarie riconducibili al ricercato effettuate presso un’agenzia alle porte di Valona, nonché il possibile utilizzo da parte dello stesso di due distinti profili Facebook.

I successivi accertamenti svolti dalla Squadra Mobile presso la società Facebook in ordine al traffico telematico effettuato dai due profili ritenuti riconducibili alla persona ricercata fornivano ulteriore conferma in merito alla sua localizzazione in Albania: il complesso di informazioni così acquisite, veicolate alle Forze di Polizia Albanesi, consentiva l’arresto del ricercato in un paesino vicino Valona. L’uomo verrà estradato per essere messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Bolognese.

(16 gennaio 2021)

