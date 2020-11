La Lurida: mi sono sognata che han fatto un partito ghèi ellegzibiti plus. Basta vodka prima di andare a letto…

0 Shares

di La Lurida #LGBTI twitter@bolognanewsgaia #LaLurida

Pensa tè, mi son sognata che faczevano un partitino ellegzibitì, di quelli de lo zero virgola un po’, tipo quello di ‘Dinolfi per chè è gziusto che czi metiam lì a tirar dei cancheri a qvelli che son degli integralisti e poi fare uguale.

Mo’ non son micca sicura che l’abian poi fatto sul serio, il partitino ellegzibitì, perchè se fosse vero czi sarebbe da morirczi dal ridere… Gzira adiritura una foto, di quelle serie, col fiorelino reimbou su la sinistra (da la parte di chi guarda lo schermo, che dev’essere a la destra di chi czi siede davanti, guarda tè il caso), lo àn trovato quelli de la gaiaitaglia. E non deve micca essere un falso perchè l’àn trovata su ghèi punto it. Che è uno di quei così sul ueb, li chiaman portali, dove czi son le cose ghèi.

Mo’ puta caso che è vero. Puta caso che uno si è svelliato una matina e ha detto: adesso facczio il partitino ellegzibitì de lo zero virgola qualcosina che forse vado melio di ‘Dinolfi, così poi divento il capo supremo del mio partitino, mi curo il mio orticzello marcondir ‘ndiro ‘ndello e lo metto in culo a quelli là marcondiro ‘ndiro n’dà. Puta caso che è vero, a chi czi può venire in mente di fare una roba così io non lo so.

Mo’ il mondo è vario. Anzi è variato. Dicizamoczela tutta: è avariato. E al peggzio non c’è mai fine: tiravate dei cancheri a Craxi, cz’avete ‘vuto Berlusconi. Berlusconi è una mummia, cz’avete Salvini. Maledite ‘Dinolfi, cz’avete il partitino fondamentalista ghèi.

‘Nsomma in qvesto paese non si finise mai di ridere, mo’ cz’è sol da piangzere. Czi mancava solo il partitino ellegzibitì per curarsi il proprio orticzello. No, gziardino, che su le verdure di batute cze ne àn fatte fin troppe. Poi mi piaczerebbe sapere chi si candida per quel partito lì, per chè poi non è micca che basti essere ellegzibitè per averczi anche del czervello politico.

Ed è anche vero che in questo paese cz’è fin troppa gzente che cz’à perfino i maroni di credere che cz’à i maroni, poi da lì a averczeli…

Mo’ la cosa più gzeniale è il nome, se è vero: partito ghèi ellegzibitì plus… Spero che il regzinavirus m’amazzi.

(20 novembre 2020)

