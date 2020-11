0 Shares

Stefano Bonaccini è positivo al Coronavirus ed è asintomatico. La notizia è stata lanciata dalle agenzie qualche minuto fa. Il presidente della Regione Emilia-Romagna positivo dopo un test effettuato nella mattinata di oggi in via precauzionale in vista di appuntamenti istituzionali già programmati.

(1 novembre 2020)

