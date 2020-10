In Emilia-Romagna tamponi gratuiti per studenti e loro famigliari

di Redazione #EmiliaRomagna twitter@bolognanewsgaia #Covid19

L’Emilia-Romagna ancora un passo avanti al resto d’Italia, appronta due milioni di tamponi gratuiti disponibili nelle farmacie per studenti e loro famigliari. La campagna è partita nella mattinata del 19 ottobre e durerà fino a giugno 2021. Si tratta di due milioni di test sierologici (400 mila nel primo mese) ed è la prima in Italia completamente dedicata agli studenti (da 0 a 18 anni), a familiari conviventi e agli universitari, purché assistiti in Emilia-Romagna.

Lo screening gratuito e rapido si svolge in 15 minuti. Disponibilità in farmacia, oltre 660 quelle che hanno aderito, su prenotazione direttamente in farmacia. Aumenta in tutta la regione il numero della farmacie che aderiscono. Ogni test costa al Servizio sanitario 16,76 euro, ma per il cittadino tutto sarà gratuito.

