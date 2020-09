Divergenti–Festival Internazionale di Cinema Trans: aperte le iscrizioni alla 1° edizione del Concorso dedicato ai Vlog. Deadline 23 ottobre

0 Shares

Sono aperte e gratuite le iscrizioni per partecipare alla prima edizione del Concorso dedicato ai Vlog, nell’ambito del 10°Divergenti, il festival cinematografico internazionale dedicato all’immaginario trans, in programma a Bologna, dal 26 al 28 novembre.

Sulla pagina facebook.com/Divergentiff/ è reperibile il regolamento del concorso. Sarà possibile iscrivere il proprio Vlog – essenzialmente un racconto, in forma di blog o diario, costituito da filmati video – fino al 23 ottobre 2020.

La selezione è aperta a video blog a tema libero della durata massima di 5 minuti, girati in orizzontale in un luogo silenzioso e preferibilmente senza rimbombo, con una risoluzione di almeno 720p. Si consiglia di registrare in un ambiente luminoso cercando di non avere una finestra alle spalle e di evitare di girare all’aperto a meno che non si abbia l’attrezzatura adeguata. Si suggerisce, inoltre, di non inserire una musica di sottofondo; nel caso in cui si volesse aggiungere è da inviare a parte e dovrà essere royalty free. Per iscrivere la propria opera breve basterà inviare un link privato di visione alla mail: vlog.festival2020@gmail.com.

Le opere selezionate saranno caricate e disponibili alla visione su un’apposita piattaforma online durante il festival Divergenti, e saranno giudicate da una giuria qualificata di esperti del settore.

Organizzata dal M.I.T. – Movimento Identità Trans, con la direzione artistica di Porpora Marcasciano e Nicole De Leo, la decima edizione del festival quest’anno ruota intorno al tema delle ‘migrazioni trans’, intese come spostamento e ricerca di luoghi meno ostili, esodo per sfuggire a fame, guerre e soprattutto pregiudizi transfobici. Su questo si concentrerà anche uno dei due convegni in programma durante il festival, che affronterà il tema dell’identità di genere nei processi migratori, accanto all’altro che verterà invece sugli Archivi di storia trans.

Cuore del festival, il concorso internazionale di film e documentari, che per il 2020 si affianca alla nuova e significativa sezione dei Vlog. Divergenti 2020 sarà ospitato come di consueto negli spazi della Cineteca di Bologna, salvo diverse disposizioni legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che potrebbero vedere lo spostamento delle proiezioni su una piattaforma di streaming online.

La X edizione di Divergenti è organizzata da M.I.T. – Movimento Identità Trans con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Transitional States, University Of Lincoln. In collaborazione con Cineteca di Bologna, Centro di Ateneo SInAPSi, CENESEX (Cuban National Center for Sex Education), DER- Documentaristi Emilia-Romagna, Archivio OUT-TAKES dell’Associazione CESD, Divine Queer Festival, Lovers Film Festival, Sardinia Queer Short Film Festival e StickerMule. Con il patrocinio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e dell’ Ufficio Nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR).

