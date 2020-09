Bellaria Film Festival 2020, vincono Czajka e Giacomuzzi. Premio alla carriera a Sandra Milo

0 Shares

di Redazione #BellariaFilmFestival twitter@bolognanewsgaia #EmiliaRomagna

A vincere il 38° festival di Bellaria sono stati il documentario “Of Animals and Men” del polacco Lukasz Czajka per i Bei Doc e “Sotto le stelle fredde” di Stefano Giacomuzzi, per i Bei Young-Under 30.

Il festival, direzione artistica di Marcello Corvino, si è concluso lo scorso 27 settembre totalizzando 3200 presenze. Il Premio alla Carriera è andato a Sandra Milo.

Il Bellaria Film Festival si è chiuso il 27 settembre con 3200 presenze, nonostante le limitazioni dovute all’emergenza Covid e ha visto venticinque i documentari in gara selezionati fra 241 candidature arrivate da tutto il mondo, in particolare dai paesi dell’Unione Europea, declinati sui princìpi dell’articolo IX della Costituzione Italiana.

(29 settembre 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata