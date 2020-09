A Imola il Mondiale di Ciclismo 2020

0 Shares

di Redazione #Imola twitter@bolognanewsgaia Sport

Stefano Bonaccini è molto soddisfatto dopo l’assegnazione del mondiale di ciclismo a Imola che definisce “un’altra grande occasione, una notizia straordinaria per una terra, la nostra, amante delle due ruote e con fortissime tradizioni ciclistiche. Non appena si è aperta la possibilità, abbiamo lavorato per poter avere qui un appuntamento così importante, centrando l’obiettivo. Una notizia che rafforza una volta di più il ruolo di primo piano che l’Emilia-Romagna ha costruito in questi anni per la qualità e la quantità degli eventi sportivi di caratura nazionale e internazionale che ospita sul proprio territorio”.

La manifestazione, che rende giustamente orgoglioso il presidente della Regione Emilia-Romagna, va ad aggiungersi ad altri due grandi avvenimenti sportivi di livello mondiale come la Moto Gp a Misano Adriatico e il Gran premio di Formula uno a Imola.

(4 settembre 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata