Bologna, un arresto per tentato omicidio

di Redazione #Bologna twitter@bolognanewsgaia #Cronaca

La Squadra mobile di Bologna ha eseguito un fermo per il tentato omicidio di un cittadino algerino 34enne, avvenuto nel pomeriggio di domenica 21 giugno in via del Guasto a Bologna. Il fermato è un cittadino marocchino di 31 anni, B.H.N., ritenuto responsabile del tentato omicidio.

L’allarme era stato dato dopo che un cittadino tunisino era stato colpito da numerose coltellate all’addome e che era stato immediatamente trasportato all’Ospedale Maggiore in prognosi riservata. Alcune testimonianze insieme alle immagini riprese dalle telecamere della zona hanno permesso di rintracciare l’uomo ed eseguire il provvedimento restrittivo.

(23 giugno 2020)

