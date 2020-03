Faenza, sospeso il Mercato del Contadino del 13 marzo

di Redazione #Faenza twitter@bolognanewsgaia #Romagna

In via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio comunale, il sindaco Giovanni Malpezzi ha ordinato la sospensione del Mercato del Contadino in programma venerdì pomeriggio a Faenza in Piazzale Pancrazi a far data dal 13/03/2020 per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta dagli organi competenti.

(13 marzo 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Share and Enjoy !