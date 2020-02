Le Vie dei Festival: sospesi tutti gli spettacoli fino al 1° marzo

Tweet 0 Condivisioni

di Redazione #Bologna #LeViedeiFestival

In seguito all’ordinanza emanata oggi dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e dal Ministro della Salute Roberto Speranza per contrastare la diffusione del Coronavirus, la direzione di Emilia Romagna Teatro Fondazione comunica l’annullamento degli appuntamenti della XV edizione di VIE Festival in programma da lunedì 24 febbraio a domenica 1 marzo in tutte le sue sedi.

Fino a domenica 1 marzo l’ordinanza prevede in Emilia-Romagna la sospensione delle attività delle scuole di ogni ordine e grado, asili nido, Università, di manifestazioni, eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, delle gite di istruzione e dei concorsi. La direzione di ERT Fondazione darà tempestiva comunicazione dopo tale data della eventuale ripresa delle attività dei teatri.

Dal 3 marzo alla ripresa delle attività, salvo diverse indicazioni, sarà possibile recarsi in biglietteria per chiedere il rimborso dei biglietti già acquistati. Per maggiori informazioni: 329 2323600 dalle ore 9 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

(24 febbraio 2020)

