Assalto omofobo a Cesenatico: pestato un 29enne

Tweet 0 Condivisioni

di Redazione #LGBTI twitter@bolognanewsgaia #NoOmofobia

Insulti omofobi, aggressione verbale e poi fisica, con cazzotti al volto. Lui uno solo. Gli altri erano sei o sette. Perché i vigliacchi vanno sempre in gruppo. E’ successo a Cesenatico alla discoteca Nrg dove era in corso una serata friendly, il 1° febbraio 2020 a un 29enne romagnolo, immediatamente soccorso da una ragazza.

Sul posto i volontari del 118 dopo il cui intervento il 29enne è stato condotto all’ospedale di Cesena dove gli è stata riscontrata una frattura del setto nasale, per la quale si è dovuto sottoporre a intervento chirurgico. Il giovane ha sporto denuncia alla Procura di Forlì, quella retta dalla giunta che non utilizza i fondi regionali sulla violenza di genere perché è “pro famiglia tradizionale”, ed il 15 febbraio il giovane insieme al suo avvocato si presenterà in conferenza stampa presso la Sala del Buonarrivo (Corso D’Augusto, 231) a Rimini, per fornire ulteriori dettagli sull’aggressione.

Con loro saranno presenti Giulia Corazzi, consigliera delegata alle Pari opportunità e alle Politiche di genere della provincia di Rimini, e Marco Tonti, presidente di Arcigay Rimini “Alan Turing”.

(14 febbraio 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata