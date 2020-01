Tweet 0 Condivisioni

di F.F. #Bologna twitter@bolognanewsgaia #SerieA

La Spal va in vantaggio su rigore nell’insidioso match con il Bologna al 23′ e un minuto dopo, con un autogol, deve ricominicare da capo. Il Bologna prende così il largo e vince per 3-1. Segnano Petagna per la Spal. poi c’è l’autogol di Vicari. poi Barrow e Poli.

(25 gennaio 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata